Päev oli täidetud mitmesuguste loodushariduslike tegevustega.

Loomaaia infopunktides ajasid kell 11.00-15.00 silme eest kirjuks kaslaste mustrid, räägiti šimpansitest, vaadeldi kullimäe elanikke, uuriti elevante ning vesteldi jääkarudest.

Näiteks sünnipäevaline Eevi sai üht-teist uut teada elevantide kohta. "Eriti huvitav oli see, et iga õhtu antakse talle kuuma teed, terve ämbritäis. See oli uskumatu. Kui ei ole ise zooloog ega bioloog, siis ei tea neid fakte," rääkis ta "Aktuaalsele kaamerale".

Tartu üliõpilaste looduskaitsering kutsus õppima tundma Eestis kasvavaid teetaimi ning maitsma neist valmistatud teed.

Balti keskkonnafoorum õpetas, kuidas teha puhastusvahendit ja kehakoorijat.

Kodanikuühendus Eesti metsa abiks kutsus koomiksi töötuppa, mis toimus interaktiivses metsatelgis.

Eesti jahimeeste selts pakkus jäljekooli ning mõõduvõttu kaugushüppes.

SA Lutreola kutsus naaritsapoegadele nimesid mõtlema ning kell 15.00 rääkis naaritsate liigikaitsest loomaaia direktor Tiit Maran. Naaritsate keskkonnarikastamine koos kommentaaridega toimus ekspositsiooni aedikus kell 11.00 ja 13.00.

Kell 18.00 toimus Kullimäel ilvesetund, mida korraldas MTÜ Tallinna loomaaia sõprade selts koostöös MTÜ-ga aasta loom. Külalisi kostitas ilvesejuttudega Remo Savisaar, ilveste tervisemuredest looduses rääkis lähemalt Eesti Maaülikooli kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli kliiniline juht Aleksandr Semjonov, ilveste ronimistrikke demonstreerisid Aita ja Vello Vaher ning kuulutati välja loomaaia aasta sõber 2018.

Loomaaia külastajate arv on kasvanud

Ilus ilm ja vaba päev tõid loomaaia sünnipäevale kokku väga palju külastajaid. Loomaaia rahvas rõõmustab, sest külastajate arv on üldse viimasel ajal kasvanud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Külastajate arvu kasvus on suur roll olnud jääkarude uue kodu avamisel.

"Eelmise aasta lõpus, oktoobris me avasime polaariumi ja me olime päris viletsas seisus enne polaariumi avamist külastajate arvu poolest, aga eelmise aasta viimased kuud andsid meile nii palju külastajaid juurde, kuigi see oli sügis ja külm ja vilets. Ausalt öeldes me ületasime oma külastajate arvult eelmised aastad," rääkis Tallinna loomaaia loodushariduse osakonna juhataja asetäitja Inari Leiman.

Järgmisena tahab loomaaed avada Kagu-Aasia ekspositsiooni ja tiigrioru. Tiigriorg tähendaks lisaks loomade oluliselt parematele tingimustele ka paremaid tingimusi külastajatele nende suurte kaslaste jälgimiseks. Tiigriorus hakatakse tiigreid ka treenima inimtegevusega harjuma.

"Ja kergendada samas ka meie tööd, sest kui loom teab, et vereproovi andmiseks piisab ainult saba andmisest või käpa andmisest ja ta saab väikse sutsu nagu kärbes või sääsk hammustab, seda on palju parem teha kui panna loom narkoosi," selgitas Leiman.

Järgmisel aastal tähistab loomaaed suurelt juba oma 80. juubelisünnipäeva.