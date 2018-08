Otseülekanne kell 18.45: Peolaud mööda piiri

Itaalia näitlejanna Asia Argento eitas teisipäeval tehtud avalduses väidet, et tal oli seksuaalsuhe 17-aastase noormehega. Samuti kinnitas ta, et noormehele maksis vaikimisraha tema elukaaslane ning seda tehti vaid eesmärgiga, et noormees nende tülitamise lõpetaks.

Eesti Vabariik 100 suursündmuste juhi Margus Kasterpalu sõnul on traditsiooniline Muinastulede öö väga sobiv juubelinädala lõpetamiseks. "Pärast sündmusterohket nädalat on hea koguneda rannas ja mujalgi muinastulede ümber, et veeta pere ning sõprade keskel hetk rahulikus mõtiskluses. Armastatud Eesti inimeste lõkketuleäärseid mõtisklusi koos tagasivaatega peonädalal Eesti eri paigus toimunule vahendab sel õhtul ka Eesti Televisiooni eriprogramm," lisas Kasterpalu.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel