Telliskivi Kirbufestivalil pakutakse moodi ja muusikat

Itaalia näitlejanna Asia Argento eitas teisipäeval tehtud avalduses väidet, et tal oli seksuaalsuhe 17-aastase noormehega. Samuti kinnitas ta, et noormehele maksis vaikimisraha tema elukaaslane ning seda tehti vaid eesmärgiga, et noormees nende tülitamise lõpetaks.

Juba 7. korda toimuv Telliskivi Kirbufestival on Eesti suurim kirbuturg ja rohelise mõtteviisi festival. Festivalile on ennast kirja pannud pea 400 kauplejalejat ning osta saab nii riideid, mööblit, ehteid, käsitööd, antiiki kui vanavara. Kauplemisest üle jäänud riided ja esemed saab annetada Uuskasutuskeskuse bussi. Maitseelamusi pakuvad festivalil lisaks Loomelinnaku oma söögikohtadele ka kohale tulnud tänavatoitlustajad, sh ÖKU, Rotten Kimchi, Go Sushi, Nohik, Lätist pärit BBQ Food Truck Charlestons jpt.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel