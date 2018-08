Pink peatas ema kaotanud fänni tõttu kontserdi

Pink märkas keset esinemist publiku hulgas tüdrukut, kes hoidis käes plakatit, millel palus ema surma järel popstaarilt lohutust. Pink luges sildi kontserdil olnud publikule ette ja palus hetke, et tüdrukut lohutada, vahendas BBC.

"Oleksin kallistuse üle õnnelik. Kaotasin eelmisel kuul oma ilusa ema," seisis plakatil, mida hoidis 14-aastane Leah Murphy.

Pink ütles tüdrukule, et temaga saab kõik korda ning Leah tänas maailmakuulsat staari. "Aitäh. Mu ema armastas sind," tunnistas ta.

Kogu sündmust jälgis mitmest tuhandest inimesest koosnenud publik, kes emotsionaalsele hetkele kaasa elas.

Watch the moment @Pink spotted a sign in the crowd from a 14-year-old girl asking for a hug following her mum's passinghttps://t.co/8wmDhQAUAA pic.twitter.com/F8EJsrnRo1