Eesti tantsija kukkus USA telesaatest välja

Oma viimases saates tantsis paar Clean Banditi loo "Rather Be" järgi.

"Ma arvan, et see, mida te teete, on suurepärane ja teievaheline keemia on võrratu. Hoolimata selle südamlikkusest ja võluvusest ei ole ma kindel, et see suudab kõigele vastu panna," kommenteeris kohtunik Jennifer Lopez etteastet, mis jäi paarile saate viimaseks.

Kategoorias, kus Alisa ja Joseph võistlesid, on konkureerima jäänud kolm võistlejat.

"World of Dance" on tantsusaade, mis oli esimest korda eetris eelmise aasta 30. mail. Esimese hooaja võitis Pariisist pärit duo Les Twins. Praegu on käimas saate teine hooaeg, mida juhib näitleja ja tantsija Jenna Dewan.

Alisa Tsitseronova on Eesti ning Joseph Tsosh Kreeka tantsija ja koreograaf. Alisa käe all on valminud ka üks Eesti Tantsib kampaania tantsudest.