Galerii: Retrostaar Whigfield saabus Eestisse

Itaalia näitlejanna Asia Argento eitas teisipäeval tehtud avalduses väidet, et tal oli seksuaalsuhe 17-aastase noormehega. Samuti kinnitas ta, et noormehele maksis vaikimisraha tema elukaaslane ning seda tehti vaid eesmärgiga, et noormees nende tülitamise lõpetaks.

48aastane Whigfield on Taani laulja, kelle 1994. aasta hittlugu "Saturday Night" sai kiirelt suureks ülemaailmseks hitiks. Laulja on oodatud külaline paljudel festivalidel ja tähtsündmustel. Muuhulgas esines ta 2018. aasta vastuvõtu showl Berliinis Brandenburgi väravate ees, mis on üks suurimad omalaadseid maailmas ja mida külastab igaaastaselt vähemalt sada tuhat inimest.

Eile hilisõhtul saabus Tallinna lennujaama 1990ndate tantsumuusika artist Whigfield. Artist astub täna üles festivalil We Love The 90s.

