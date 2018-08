Liisu Lass: "Terevisioon" pole minu jaoks midagi uut, vaid tore taaskohtumine

Liisu tõdes, et "Terevisiooni" juhtimine ei ole tema jaoks midagi uut, sest oli varem saate uudistelugeja, aga on ka saatejuhte puhkuse ajal asendanud. "Tõepoolest ma olen ühelt poolt näinud uudistelaua tagant saate tegemist ja teiselt poolt proovinud nädal ja natuke peale asendussaatejuhina. See ei ole nii uus mu jaoks, aga tore taaskohtumine inimestega, kes seda saadet teevad," rääkis Lass, kes alustas "Terevisiooni" uudistelugejana 2014. aastal.

Kuigi paljud inimesed küsivad hommikuse ärkamise kohta, usub Liisu, et kell neli öösel on sama raske ärgata kui kell seitse varahommikul. Kaassaatejuht Owe Petersell on uue elukorralduse tõttu aga veidi ärevil. "Ma olen mõelnud, et üks skeem oleks see, et ma lihtsalt ei lähe magama," naljatas Petersell.

Seda, et sügisest alustab hommikusaade ka erakanalis, Lass ja Petersell ei pelga, sets konkurents paneb hoopis rohkem pingutama. "Ma arvan, et iseenesest on tore, kui on konkurentsi. Paneb ennast ka pingutama lõpuks, et teha veel ägedamat saadet või veelgi paeluvamaid uudiseid tuua inimesteni hommikul vara," lausus Lass.

"Terevisiooni" värske meeskond on jõudnud sügishooaja eel palju kokku saada ja teemasid arutada. "Eks ma unistan ikka sellest, et kõik toimiks nii, et saade saaks tehtud ja vaatajad oleks rahul. Muud unistust sellega seoses ei olegi," rääkis Petersell, mida ta põneva väljakutse eel mõtleb.

Esimene "Terevisioon" on eetris juba järgmisel nädalal, 27. augustil kell 6.55.