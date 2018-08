Video: Owe Petersell lasi "Terevisiooni" hooaja alguse eel habet kärpida

"Ringvaate" saatejuht Jüri Muttika tõdes, et raadios, kus Owe Petersell varem töötas, pilti ei näidatud ning uudiseid võis lugeda kas või pidžaamas.

"Mina saan kogu aeg oma habeme pärast riielda, mitte küll siin majas, aga majast väljas inimesed tulevad ütlevad: "Aja see nüüd ära, see on kohutav, mis sammalhabe sa oled." Nüüd ma kanaliseerin vaatajate viha sinu vastu ja kutsun siia juuksuri, et su habet natuke analüüsida," rääkis Muttika Petersellile.

Owe Peterselli sõnul on see üllatav, kui suureks teemaks tema habe on kerkinud.

"Mul ka pole kästud, aga natukene tunnen, et kuna see on nii teema olnud, siis võiks selle teema vahepeal maha võtta. /.../ Arvan, et sellega on see asi, et see kasvab ruttu tagasi," rääkis ta saates.

Lumberjacki juuksur Argo Duberg kinnitas saate algul, et hull olukord Peterselli habemega ei ole. Duberg disainis Peterselli habet veidi masinaga. Kuigi võõrale silmale võib muutus jääda märkamatuks, siis Peterselli kinnitusel on vahet näha.

"Mina vahet näen, muidugi on ruumi veel, võib jälle tulla saatesse, võtta natukene lühemaks," kommenteeris Petersell pärast habemelõikust.

Duberg aga kinnitas, et kärpis habet üsna palju. Petersell ei välistanud, et võib-olla esmaspäeva hommikul tal habet enam polegi.

"Terevisiooni" uus hooaeg alustab esmaspäeva hommikul kell 6.55.