Leiti üles pikalt kadunud olnud Carly Simoni ja Mick Jaggeri duett

Lugu kannab ilmselt nime "Fragile" ning see oli Rolling Stonesi esemete kollektsionääri Matt Lee kogusse kuulunud kassetil, vahendas EW.

Lugu pole kunagi avalikkuseni jõudnud ning USA laulja Carly Simon mainis selle olemasolu alles 2015. aastal mälestusraamatus "Boys in the Trees". Naine salvestas loo Rolling Stone'i muusiku Mick Jaggeriga 45 aastat tagasi. Samal perioodil lindistati Simoni hittlaul "You're So Vain", kus Jagger taustavokaalina üles astus. Simon kinnitas seda infot 2016. aastal intervjuus ajakirjale Rolling Stone.

"Me istusime klaveri taha ja hakkasime noote mängima," meenutas Simon. "Me istusime klaveri taga umbes tunni," meenutas ta loo valmimist. Simon laulis ajakirjanikule lugu oma mälu järgi ning selles kõlasid sõnad: "funny, funny, funny, funny, funny/ how love can make you cry".

Naine tunnistas toona, et ei tea, mis originaalist sai. "Produtsent Richard Perry on seda salvestust aastaid otsinud," tõdes naine.

Lee, kelle käes haruldane lindistus on, lubas saata sellest digitaalse koopia Rolling Stone'ile, kes selle loodetavasti Simonile edasi toimetab. Loo sõnad, mida Simon 2016. aasta intervjuus laulis, olid peaaegu identsed originaaliga.