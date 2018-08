Galerii: Kaevandusmuuseumi masinapark täienes

Masin toodi kaevandusse veidi rohkem kui 30 kilomeetri kauguselt Eesti Energiale kuuluvast Estonia kaevandustest. 16 tonni kaaluv toestusmasin oli kasutusel 2003. aastast. Nüüd on Eesti kaevandusmuuseumil koos masinapark, mida läheks tarvis kaevanduse rajamiseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui kaevanduses lõhatakse uut käiku, siis kaevanduse lagi kinnitatakse ankrutega, et ta ei kukuks alla. See on see masin, mille abil saab seda tänapäeval teha. Tänu Eesti Energiale on meil kaasaegse toimiva kaevanduse seadmed. Me võiks samamoodi avada oma kaevanduse," tõdes Eesti kaevandusmuuseumi tehniline juht Alo Abel.