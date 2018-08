Saatejuhid Jane Saluorg ja Mirko Ojakivi ei lasknud ennast elektri puudumisest segada ning tegid ajaloos esimest korda saadet ilma elektrita abiks iPhone.

"Tänapäeval raadio tegemine ilma elektrita - see ei ole üldse keeruline. See, mis eetris toimus, ma arvan kuulajad väga ei saanud aru. Ma küll saate alguses ja saate lõpus ütlesin, et piltlikult öeldes tänane saade sündis küünlavalgel, aga ma arvan, et tavaline kuulaja sellest ei saanud aru. Aga see ongi meie töö kõige suurem rõõm, kui teha saadet põlvini vees või äikese käes või vihmas ja kui kuulaja sellest aru ei saa, kui ei ole oluline seda meeleolu ja emotsiooni tuua kuulajani, siis see ongi tegelikult üks suur töövõit," rääkis Vikerraadio saatejuht Mirko Ojakivi "Aktuaalsele kaamerale".

Jane Saluorg Autor: ERR/Marii Kangur

Elektrivarustuse taastamise aega ei osanud Elektrilevi veel prognoosida. Seni töötab Tartu stuudio vähendatud võimekusega ning elektrigeneraatori abil.

Täna kell 9.10 sai Elektrilevi päästeametilt teate, et Tartus Riia tänaval põleb alajaam. Tulekahju jättis vooluta 29 klienti, sealhulgas viis äriettevõtet.

Kella 10.55-ks õnnestus elektritoite ümbersuunamise teel elektrivarustus taastada 19 majapidamisel.