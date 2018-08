"Septembris ei joo" kampaania sai alguse sõprade omavahelisest naljast

"Sõber Madis, kes sellega 20 aastat tagasi alustas, väidetavalt legendi järgi, kui ta astus ülikooli ja lubas sõpradele, et kui ülikooli sisse saab, jätab septembri vahele," paljastas Kimmel "Vikerhommikus".

Kimmel ise sai Madisega tuttavaks mõni aasta hiljem, 2002. aasta 1. oktoobril. "Ta kutsus mind vanalinna meelelahutusasutusse ja ütles, et teeb seal ühe õlle. Mina mõtlesin, et see on nii absurdne idee, et sellise asja peab järele proovima. Mis seal salata, mõni aasta hiljem mitte ainult mina ja Madis, vaid üle 300 inimese võttis asjast osa ja mõni aasta tagasi oli neid üle kümne tuhande," rääkis Kimmel, kuidas tema kampaaniaga liitus.

"Septembris ei joo" kampaania on ametlikult toimunud 15 aastat ning sel korral on selle üritusega ühinenud juba 22 000 inimest. Seda, miks kampaania aasta-aastalt populaarsemaks muutub, Kimmel öelda ei oska. "Kui minu käest on küsitud, kes siis sellega liitunud on, siis ainus omadus, mida ma oskan öelda, on see, et ilmselt hea huumorimeelega inimesed," arvas ta.

Kampaania ainus reegel on, et alkoholi ei tohiks kuu aja jooksul tarbida. Idee on teisteski riikides levinud, nii Soomes kui ka Austraalias korraldatakse taolisi ettevõtmisi.

Eelmisel aastal liitus "Septembris ei joo" üleskutsega ka tervisearengu instituut, kes kaasas sellesse kuulsused nagu Karl-Erik Taukar ja Kristel Aaslaid. Sel korral on kampaanianägu Luule Komissarov. "Sel aastal on väga originaalne idee sellel kampaanial taga - ei jooks," avaldas Kimmel. Ta selgitas, et see on alkoholivaba maraton. "Selle aasta kampaania on ei jooks ja see on natuke laiem kui lihtsalt septembris ei jooks. Ma usun, et inimesed, kes septembris läbivad selle maratoni, jaksavad ka ultramaratoni edasi panna," avaldas ta lootust.