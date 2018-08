India vallutab internetti

Tellijate arv on Youtube'is veelgi olulisem või vähemalt veelgi suuremat sümboolset väärtust kandev number. Selles arvestuses on T-series teine, samas kui troon kuulub momendil 65 miljoni tellijaga PewDiePie'le. Sealjuures on Rootsist pärit sisulooja kandnud "Youtube'i kuninga" tiitlit juba viis aastat, võrdluse mõttes võib välja tuua, et eelmine rekord püsis alla kahe aasta. Kuid kui prognoose uskuda, krabab T-series selle krooni endale juba loetud kuude pärast.

Märkimisväärne on see sellepärast, et nõnda saab India kanalist esimene "Youtube'i kuningas", kes ei tooda inglisekeelset sisu. Praegu on neil 58 miljonit tellijat, ent aasta pärast võib neid kõikide eelduste kohaselt olla juba üle 120 miljoni. Praegu lisandub tellijaid iga päev keskeltläbi 140 000 tükki. Peamiselt laeb T-series üles muusikavideosid, aga ka filmitreilereid ja intervjuusid. Ja seda raugematu hooga, teinekord jõuab nende kanalile kümmekond videot päevas, tänaseks on üleslaadimisi kogunenud juba üle 12 tuhande. Kusjuures valdav osa videotest on hindikeelsed, ent pealkirjad ja sisututvustused kirjutatakse kõik siiski inglise keeles.

T-series'i tormiline tõus on seletatav interneti levikuga Indias. Enam kui 1,3 miljardi elanikuga India on rahvaarvu poolest Hiinalegi kandadele astumas ja teeb aina jõulisemaid samme ka internetiavarustes, kuhu on jõudnud üle kolmandiku India elanikkonnast. Veel kümme aastat tagasi toimetas seal nendest näiteks alla viie protsendi. Ent erinevalt Hiinast ei sea India piiranguid sellele, mida nende kodanikud internetis teha võivad, mistõttu on indialased Facebookis ja Youtube'is tuntavalt ja üha enam pildis. Teisisõnu on Indias täna ligi 500 miljonit internetikasutajat ehk rohkem kui kõikides inglise keelt kõnelevates riikides kokku.

Internetis on selle sünnist saati domineerinud inglise keel, ent seda kõnelevates riikides on internetikasutajate lagi juba ammu käes. Samas arengumaades on internetikasutajate protsent kõige madalam, ent rahvaarvu tõus kõige kiirem. Veel 20 aastat tagasi oli koguni 80% interneti sisust ingliskeelne, kuid tänaseks on see arv langenud 55% kanti. T-series'i peatne triumf Youtube'is on kõnekas sümbol, mis kahtlemata internetiajalukku läheb. Tõenäoliselt saame paari aasta pärast tõdeda, et sellest India vallutused internetis alles algasid.