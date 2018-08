Sajad tuhanded nautisid EV100 suvise peonädala saateid ETV-s

Kantar Emori teleauditooriumi mõõdikuuringu andmetel kogus "Üleilmne üheslaulmine: laulu võim" telerite ette keskmiselt 152 000 nelja-aastast ja vanemat televaatajat (12,6 protsenti). Tipphetkedel oli vaatajaid telerite ees korraga üle 200 000.

Lisaks sellele vaatas ERR.ee veebist teleülekannet 8000 ning kuulas raadioülekannet 2000 kasutajat tunnis.

Samal õhtul toimunud kontserti "Sajandi sumin" vaatas televiisorist keskmiselt 99 000 vähemalt nelja-aastast inimest (8,2 protsenti) ja tipphetkel oli korraga vaatamas 161 000 inimest.

Kontserdi teleülekannet vaatas veebist ligi 6000 kasutajat tunnis ning kuulas raadioülekannet peaaegu 2000 kasutajat tunnis.

"Mul on väga hea meel ja olen tohutult tänulik, et meid on nii palju vaadatud! Eesti Televisioonil on suurülekannete puhul väga oluline roll - vahendada sündmust nendele inimestele, kes mistahes põhjusel kohapeal olla ei saa. Teine oluline ülesanne on jäädvustada ajaloolisi sündmusi arhiivi, et saaksime pidupäevadel neid ikka ja jälle vaadata", kommenteeris suuri vaatajanumbreid EV100 teleülekannete peaprodutsent Karmel Killandi.

20. augusti ülekannet Presidendi vastuvõtult Roosiaias vaatas televiisorist keskmiselt 150 000 Eesti elanikku vanuses neli pluss (12,4 protsenti) ning kõige rohkem oli korraga telerite ees 182 000 vaatajat. Veebist jälgis ülekannet ligikaudu 4000 unikaalset kasutajat tunnis.

19. augusti "Aktuaalset kaamerat" vaatas 195 000 ja 20. augusti uudistesaadet 182 000 inimest.

Kantar Emori andmetel vaatas Eesti esimest Üldluulepidu reaalajas televiisorist keskmiselt 47 000 vähemalt nelja-aastast inimest (3,9 protsenti). Veebist jälgis ülekannet otse ligikaudu 2000 unikaalset kasutajat tunnis.