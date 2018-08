Galerii: Jennifer Garner avas Hollywoodi kuulsuste alleel oma tähe

Kuldgloobusega pärjaud näitlejanna avas oma tähe selle nädala alguses, vahetult enne oma uue filmi "Peppermint" linastumist, vahendas Huffington Post.

Garnerit saatsid tähe avamisel tema lapsed Sam, Seraphina ja Violet, lisaks kolleegid Judy Greer, Steve Carell ja Bryan Cranston filmidest "13 Going on 30", "Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day" ja "Wakefield".

"Lapsed, kui te kõnnite üle selle tähe, tahan ma, et mäletaksite, et armastan teid ning see täht on suure töö ja hea õnne tulemus, mitte palju enama," pöördus Garner kõnes oma laste poole.