Sven Lõhmus 1990ndate muusikast: mul ei ole selleks mitte mingisugust vabandust

"See on piinlik ja see oli piinlik. Võib-olla see ei olnud piinlik, aga see on piinlik praegu. Aeg oli selline, ma samamoodi tegin seda olles noor, olles naiivne, olles algaja. Loomulikult, mis me tegime, inimesed saavad väga palju nalja tänu sellele, näiteks kuna me laval olime," rääkis Lõhmus ETV saates "Ringvaade".

Lõhmus sai esimest korda publikumenu tunda 1995. aastal, kui alguse sai ansambel Mr. Happyman. "Enne seda olid erinevad punkbändid, aga need nii menukad polnud. Kui sa tahad poppi teha, siis tuleb ikkagi teha seda õiget ajastukohast poppi," selgitas Lõhmus.

Mees tunnistas, et kuulas tollal hea meelega Nirvanat, Red Hot Chili Peppersit, Offspringi ja paljusid teisi rokkbände. "Mulle väga meeldib kuulata rokki, aga ma hakkasin tõepoolest padudiskobändiga peale," tõdes ta.

Lõhmus naljatas, et tal pole mitte mingisugust vabandust sellele, mis tol ajal laval toimus. "See lihtsalt oli nii ja see ongi äge, et ma sellist asja tegin. Ma sooja tundega vaatan tagasi neid asju. Pigem meenub sellega melu ja elu, mis sel ajal toimus," tõdes ta ja lisas, et eriti äge oli 1990ndatel lavatagune elu. "Kuna oli kauboikapitalism ja aeg teine, siis see on asi, mida enam väga palju ei ole ja väga palju ei näe," põhjendas ta.