Valga saab EV100 suvisel peonädalal uue linnaväljaku

"Kuigi EV100 suvise peonädala sündmused toimuvad üle Eesti, siis täna on tähelepanu keskpunktis Valga," sõnas Riigikantselei EV100 korraldustoimkonna juht Jaanus Rohumaa. "Linn on juubelisuve tipphetke tähistamise suurelt ette võtnud. Rahvale taasavatakse Valga keskväljak, mis saab järgnevate kontsertide ja ühistegevustega ka koheselt kasutusse võetud,! rõõmustas Rohumaa.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel