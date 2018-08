Weekend Festival Balticu külastajate arv vähenes aastaga 10 000 inimese võrra

Weekend Festival Baltic tõi kolmel päeval suvisesse Pärnu randa hetke maailma tipud pop- ja tantsumuusikas. Kokku astus kolmel päeval üles üle 80 artisti.

Avapäeval hullutas publikut Post Malone, viimasel päeval lavale astunud legendaarsel The Prodigyl jätkus kiidusõnu pealava kujunduse kohta ning korduvalt festivalil ülesastunud Sigma saatis hiljem korraldajaile teate, et tegemist oli nende jaoks selle suve parima festivaliga.

Baltikumi suurim festival Weekend Festival Baltic paigutas Pärnu randa neli lava. Publiku ette astusid 5miinust, A boogie wit da hoodie, AC Slater, Afrojack, Andres Puusepp @ Andres Aljaste, Andy C, Alan Walker, Arop, Axwell/\Ingrosso, Big Shaq, Bombossa Brothers, Cover x byte, Brennan Heart, Brooks, David Guetta, Desiigner, Don Diablo, Erkki Sarapuu, Frank Walker, Galantis, Getter Jaani, Gorgon City, Hardwell, Headhunterz, Inna, Kermo Hert, Kert Klaus, KSHMR, Kygo, Lemaitre, Lemon Fight, Madison Mars, Malaa, Marek Talivere, Martin Jensen, Martin Solveig, Moksi, Netsky, Oliver Heldens, Pur Mudd, Post Malone, Proteus, Rammar DJ, Relanex, R3hab, Sander Valge & Siim Taba, Sigma, Syn Cole, Slushii, Stacey James, $uicideboy$, Swanky Tunes, The Second Level, The Prodigy, Tujamo, Tungevaag & Raaban, Wateva, Zhu ja paljud teised.

Weekend Festival Baltic toimus 16.-18. augustini Pärnu rannas.