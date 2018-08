Režissöör Danny Boyle lahkus Bondi-filmi lavastajakohalt

Filmi meeskond teatas, et Boyle lahkub filmi juurest loominguliste erimeelsuste tõttu, vahendas The Hollywood Reporter.

"Michael G. Wilson, Barbara Broccoli ja Daniel Craig teatasid täna, et loominguliste erimeelsuste tõttu otsustas Danny Boyle mitte jätkata 25. Bondi-filmi lavastajana," teatati Twitteris.

Michael G. Wilson, Barbara Broccoli and Daniel Craig today announced that due to creative differences Danny Boyle has decided to no longer direct Bond 25. pic.twitter.com/0Thl116eAd