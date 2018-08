Inglismaale suundunud eralennukil, mille pardal on teadaolevalt nädalavahetusel Weekendi festivalil üles astunud artist Post Malone, purunesid USA-st New Jersey'st õhku tõustes kaks rehvi, nii et lennuk peab hädamaanduma. Inglismaa asemel võeti seetõttu suunaks New York.

Lennukil purunesid rehvid New Jersey Teterboro lennuväljalt õhku tõustes. Lennuk pidi suunduma Inglismaale Lutonisse, nüüd aga peab sooritama hädamaandumise New Yorgi Windsori lennuväljal, vahendab AP.

Esmalt pidi lennuk hädamaanduma Massachusettsis, millel on üks piirkonna pikemaid lennuradasid, ent plaani muudeti. Windsori lennuvälja lennurada on veel pikem, mis peaks olema piisav C-5A Galaxy lennuki vastuvõtmiseks, samuti on nad hädaolukordadeks paremini varustatud.

Lennuk peab enne hädamaandumist tiirutama õhus tühja, et põletada võimalikult palju kütust, mis teeks hädamaandumise ohutumaks.

Lennukil viibib kokku 16 inimest, kuid pole selge, kas see on koos piloodiga või lisaks. Lend startis New Jersey'st kell 10.50 kohaliku aja järgi.

Räppari fännid asusid uudise peale kogunema Stewarti lennujaama.

Eelmisel nädalavahetusel Weekendil esinenud Post Malone pidi saabuval nädalavahetusel astuma üles Inglismaal Readingis ja Leedsis toimuvatel festivalidel.

USA-s käis 23-aastane artist esmaspäeval vastu võtmas MTV muusikavideote auhinda aasta laulu eest, milleks osutus tema hitt "Rockstar" viimaselt albumilt.