Pärnakate peonädala tipuks kujunes suurejooneline vabaõhulavastus

Veel mõnikümmend minutit enne etenduse algust tuli taevast halli vihma. Sellest hoolimata kogunesid sajad inimesed tribüünidele, et Helle Kirsi kirjutatud ja Kaili Viidase lasvastatud "Saja-aastase öö" etendusest osa saada.

"See on imeilus ühe perekonna lugu, mis rullub lahti juba sada aastat tagasi ja mis räägib sellest, mismoodi üksteist hoida ja armastada ja mismoodi märgata seda, kust me tuleme ja kuhu me läheme," tutvustas etenduse lavastaja Kaili Viidas.

Peategelasi, üht Pärnu perekonda kehastasid Arabella Anderson oma isa Agoga, Herman Avandi ema Liis Katriniga ning Laine Mägi ja Jüri Vlassov. Näitlejaid toetas 600 Pärnumaa rahvatantsijat.

Koos käidi läbi Eesti riigi saja-aastane lugu - mütoloogilised olendid, kummalised nähtused, nihestunud ajaloosündmused ning igapäevaesemed. Suurejoonelist vaatemängu pakkusid võimsad valguse- ja videolahendused.