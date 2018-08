Internetti lekkis Young Thugi ja Elton Johni koostöös valminud remiks loost "Rocket Man"

Kaks aastat tagasi külastas Young Thung Elton Johni viimase kodus Atlantas, Georgias. See polnud tol ajal suur üllatus, kuivõrd John oli juba varem öelnud, et ta on Young Thugi muusika suur austaja. Young Thugi tollane mänedžer Amina Diop viitas kohtumise järel kahe mehe koostööle, öeldes, et John oli Young Thugile saatnud "Rocket Mani" instrumentaalversiooni, kuhu peale Young Thug oli peale salvestanud oma vokaalid, vahendab Noisey.

Pärast seda – vaikus. John alustas heliriba kirjutamist Broadway'i adaptsioonile filmist "Saatan kannab Pradat" ja ühtlasi andis teada oma karjääri lõpetamisest kontsertturneega. Young Thung andis välja miksteip-albumid "Slime Season 3", "Jeffery" ja "Beautiful Thugger Girls" ning käputäie teisi žanripiire nihutavaid miksteipe ja lühialbumeid. Aga "Rocket Mani" ei paistnud kusagilt.

Kuni esmaspäeva õhtul lekkis lugu lõpuks Soundcloudi. Johni vokaalid on loos endiselt olemas, aga jäävad Young Thugi vokaalide kõrval kõlama eelkõige taustale.