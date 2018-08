Galerii: Pärnu esitles oma suurimat EV100 kingitust

20. augusti õhtul tõid 700 esinejat Pärnu Vallikäärus lavale kohalikel pärimuslugudel põhinevad rahvamuusika ja -tantsu uudisteosed. Kõlasid Pärnumaalt pärit pillilugudest, lauludest ning laulumängudest inspireeritud rahvamuusikatöötlused, samuti sai näha muusikalugudele loodud täiesti uusi tantse.

"Pärnu suurim kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks joonis alla, kui oluline on hinnata oma päritolu ja kanda edasi kodukandi pärimust," sõnas riigikantselei EV100 suursündmuste juht Margus Kasterpalu. "Need on väärtused, mida juubeliaastal rõhutada, et saaksime vastu minna eesootavatele sajanditele," lisas Kasterpalu.

Üles astusid Laine Mägi, Jüri Vlassov, Liis-Katrin Avandi, Ago Anderson, Arabella Anderson, Herman Avandi, rahvatantsijad, rahvamuusikud, akrobaadid, tuleneelajad ja kaitseliitlased.

Vabaõhuetenduse "Saja-aastane öö" lavastaja on Kaili Viidas (Endla teater), stsenaariumi autor Helle Kirsi, kunstnik Pusa, muusikajuht Merike Teppan-Kolk, tantsujuht Ulla Helin-Mengel, valguskunstnik Margus Vaigur (Endla teater), videokunstnik Argo Valdmaa (Endla teater), helikujundaja Judith Parts, projektijuht Jekaterina Põldots, tehniline juht Kaido Lüll (Endla teater).

"Saja-aastase öö" ettevõtmist juhtis Pärnumaa rahvakultuuri keskselts.

Eesti Vabariigi 100. juubeliaastal tähistatakse taasiseseisvumise aastapäeva suvise peonädalaga, mis toob Eesti inimesed ja nende sõbrad kokku suurtele ühisüritustele. EV100 suvine peonädal algas 17. augustil esimese Eesti üldluulepeoga Rakveres ja lõpeb 25. augustil muinastulede ööga üle Eesti. Enam kui 200 suure suvise peonädala sündmust leiad www.ev100.ee.

Reimo Ruubel/ EV100