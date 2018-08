President Kaljulaid vastuvõtul: siia on kogunenud palju stiilseid Orissaare seenelisi

"Täna on siia kogunenud väga palju äärmiselt stiilseid Orissaare seenelisi tõepoolest," naljatas Kersti Kaljulaid ETV-le intervjuud andes.

President lisas, et kokkuleppe kohaselt oli küll sajandi suvi, aga vihmane pidupäev. "Kokkulepe oli selline, et saate sajandi suve ja me saime sajandi suve, aga kokkuleppe teine osa oli, et nendest kolmest tähtsast päevast - esimesesest üldluulepeost, üheslaulmisest ja tänasest üks peab sadama. Ma arvan, et meil vedas, et see päev on täna," rääkis Kaljulaid eile toimunud vastuvõtul.

Kersti Kaljulaid ja Karmel Killandi näitasid kummikuid Autor: ERR