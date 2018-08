President: printsess Victoria lemmiklaul üheslaulmisel oli "Mats alati on tubli mees"

"Ta laulis kaasa, ta laulis suurima heameelega kaasa ja ma püüdsin ka neid laulusõnu talle tõlkida. Millest tekib momente, kus sa ütled, et see on laul, mida meil kõik kolmeaastased juba teavad ja siis seletad edasi, et nüüd on pidu ja siis on moment, kus kõik on ebakained ja kuidas siis on kaklus ja mis on tagajärjed," rääkis Kaljulaid eilsest üritusest ETV eetris.

Küll aga oli üheslaulmine Kaljulaidi sõnul vahva üritus, mis tundus Victoriale meeldivat. Kroonprintsessi lemmiklaul oli "Mats alati on tubli mees". "Sest üks nende kolleegidest oli ka Mads," põhjendas president.

President andis tänasel taasiseseisvumise pidulikul vastuvõtul üle vabariigi taastamise tänukivi Ivo Linnale ja avaldas oma lemmikloo armastatud laulja repertuaarist. Kaljulaid tunnistas, talle meeldib keeleliselt laul "Ei talumees tüdrukult tahtnudki muud". "See, kuidas see laul teeb iga rea lõpus käänaku, see on mulle eluaeg nii hirmsasti meeldinud ja tegelikult on see tekst mul ka üsna hästi peas," lausus ta.

Kuna Eestis tehakse kultuuri mitmes keeles, oli tänavusele peole esinema kutsutud ka Lasnamäe räpipunt Catapulta. "Ma arvan, et üha rohkem ja rohkem me leiame seda, et Eesti ongi mitmekultuuriline riik," põhjendas Kaljulaid valikut.