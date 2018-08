Vastuvõtul esinenud Catapulta liige: igaüks tahaks presidendile oma muusikat näidata

"Muidugi olin. Igaüks tahaks oma presidendile oma muusikat näidata ja mängida," tunnistas Botsarov ETV-le antud intervjuus.

Publikule tuldi näitama täiesti uut elektroonilist muusikat. "Meil on hästi tantsukas elektrooniline võib-olla Inglismaa mõjuga venekeelne räpp," lausus Botsarov.

Muusik lisas, et Eesti taasiseseisvumispäeval peab ta tõdema, et elab praegu ilusaimas ajas. "Minu jaoks on praegu hetkel kõige ilusam aeg, mis ma olen oma elu jooksul Eestis näinud. Kõik on ilus, inimesed on ilusad, ilm on ilus," kiitis ta.