Inga Lunge alustas taasiseseisvumispäeva ahvenapüügiga

"Tõepoolest peab ütlema, et hästi vahva võistlus Eesti Suurim Ahven toimus täna Viljandi järvel. Rahvast oli väga palju, sadas kogu aeg nagu oavarrest, nagu praegu, mina pean ütlema, et minu vihmakindlad riided ei olegi nii vihmakindlad," naeris Inga Lunge ETV eetris.

Võistluselt lahkus Lunge esmakordselt saagita ning üleüldiselt tuli tõdeda, et ahven väga hästi ei võtnud.

Inga Lunge abikaasa ja laulja Toomas Lunge naeris, et tema on oma naisele pigem kahvaga abiline. Pilt naise püütud ahvenast on aga mehel uhkelt silme ees. "Selle pilt on mu töötoas, see innustab mind suurematele tegudele," kiitles Toomas Lunge naise püütud seitsmekilose kalaga.

Inga Lunge lisas, et eestlased on läinud mugavaks, süües ainult punast kasvandustes kasvatatud kala. "Sööge Eesti oma kala, see on väga hea maitsega," kutsus ta kõiki üles.