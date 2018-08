Eiki Nestor saabus roosiaeda suure plaadikohvriga

"Mul on täna austav ülesanne ka muusikat mängida siin," rääkis Nestor ja tunnistas, et seda tehes on tal alati ka väike sabin sees.

"Alati on tähtis, et kui sa oma muusikavaliku teed, sa kujutad ette, kes need inimesed on, kes sind kuulavad ja nendel lugudel, mida sa mängid, peab olema ka oma lugu ja oma mõte," selgitas ta.

Soovilugusid Nestor kunagi ei mängi, kuid Ivo Linna jaoks The Beatlesi pala võttis ikka kaasa.