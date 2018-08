Kristel polnud kunagi varem Kadrioru roosiaias käinud ega ka president Kersti Kaljulaidiga kohtunud.

"Pean ausalt ütlema, et väga kardan millegipärast. Süda väriseb sees ja ma ei saa mitte midagi aru, pabistan ja pudistan," rääkis Aaslaid. "See ei ole igapäevane asi, siia tulla. Ma tunnen iga keharakuga, kuidas see au on nii suur ja ei mahu mulle kehasse ära," lisas ta.