President Kersti Kaljulaid on 20. augusti õhtuks kutsunud Kadrioru roosiaeda palju kultuuri- ja ühiskonnategelasi, et koos tähistada vabariigi taasiseseisvumise aastapäeva, kuid kahjuks ei soosi ilm kuidagi sooja suvepidu.

"Sooja suve me kahtlemata saime, aga kõik märgid näitavad, et tänasel peol tuleb selle eest lõivu maksta. Nii et täna õhtul on roosiaias kummikud igati teretulnud!" kirjutas president Kaljulaid oma Facebooki lehel.

ETV ja ERR.ee vahendusel on võimalik jälgida vastuvõttu roosiaias otsepildis kella 18-21ni.