MeToo liikumise üht algatajat süüdistatakse seksuaalses ahistamises

Itaaliast pärit näitleja ja lavastaja Asia Argento, kes oli üks esimesi naisi, kes avalikult filmiprodutsent Harvey Weinsteini seksuaalses ahistamises süüdistas ja oli ka üks ahistamisvastase #MeToo liikumise algatajaid, on saanud ise süüdistuse seksuaalses ahistamises.

Selgus, et pärast Weinsteini süüdistamist möödunud aasta oktoobris, maksis Argento 380 000 dollarit näitlejale ja muusikule Jimmy Bennetile seksuaalrünnaku maha vaikimise eest, kirjutavad New York Times ja Hollywoodreporter.

Benneti sõnul ründas Argento teda seksuaalselt ühes California hotellitoas mitu aastat tagasi ja kui ta oli veel 17-aastane. Argento oli siis 37-aastane. Californias võib seaduse järgi täiskasvanuga vahekorda astuda alates 18. eluaastast.

Benneti sõnul andis Argento talle alkoholi, seejärel suudles teda ja pärast suuseksi astusid nad vahekorda.

Benneti juristi sõnul oli rünna Benneti jaoks nii traumaatiline, et see mõjutas tema vaimset tervist ja häiris tema näitlejakarjääri.

Benneti jurist esitas novembris Argento juristile dokumendid koos rahanõude ja maksegraafiku koostamisega.

Samad dokumendid saadeti ka New York Timesile e-kirja teel tundmatu isiku poolt. Saadetu seas on ka foto sellest, kuidas Argento ja Bennet koos voodis lebavad. Kokkuleppe kohaselt andis nüüdseks 22-aastane Bennet foto ja selle kasutamise õigused Argentole, kes on nüüd 42-aastane. Kolm juhtumiga tutvunud inimest kinnitasid dokumentide autentsust.

New York Times kirjutas veel, et on proovinud saada Asia Argento kommentaari, kuid tulutult. Bennet ei ole samuti nõus intervjuusid andma.

Argento jurist Carrie Goldberg nimetas ühes aprillis Argentole saadetud e-kirjas kokkulepet ja makseid Benneti aitamiseks. Goldberg kirjutas e-kirjas, et loodetavasti ei pea Argento enam eales midagi sellist läbi elama.