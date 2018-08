Üheslaulmine | "Ärkamise aeg"

Löökpillimängija Tanel-Eiko Novikov tunnistas, et on vahetult enne Klassika-Eurovisiooni elevust rohkem täis kui kunagi varem.

Tiiu Kaarlõp ehk räppar Tiiu avaldas et tavaelus on ta märksa tagasihoidlikum kui artistina, kuid naisräpparina läbilöömine nõuabki julgust ja tahtejõudu.

