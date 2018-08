Üheslaulmine | "Munamäe otsas"

Muusika Karl August Hermann, sõnad Juhan Kunder

Kui siit pilvepiirilt alla vaatan

üle õitsva Eestimaa,

rõõmulaulu siis maailma saadan,

hüüan piksehäälega,

rõõmulaulu siis maailma saadan,

hüüan piksehäälega,

hüüan piksehäälega:

"Siin on ilus elada,

siin on ilus elada!"

Kulla laineil valendavad väljad,

järved hõbeehavad,

kaugel kõrged lehemetsad haljad,

kõo kombel kohavad,

kaugel kõrged lehemetsad haljad,

kõo kombel kohavad,

kõo kombel kohavad:

"Siin on ilus elada,

siin on ilus elada!"

Taeva äärel mürab mere lagi,

viskab vahtu pilvepool,

läbi luha ruttab tasse jõgi,

laulab laentekoori laul.

Läbi luha ruttab tasse jõgi,

laulab laentekoori laul,

laulab laentekoori laul:

"Siin on ilus elada,

siin on ilus elada!"

Õitsval Eesti vainul käivad neiud,

laulvad lusti õite seas,

lehkvas orus astvad eesti peiud,

hüüdvad rõõmuhäälel reas,

lehkvas orus astvad eesti peiud,

hüüdvad rõõmuhäälel reas,

hüüdvad rõõmuhäälel reas:

"Siin on ilus elada,

siin on ilus elada!"

Kõrged pilved nagu luiged lendvad

üle maa ja mägede,

päike, kuu ja koidutähed rändvad,

lauldes üle jõgede,

päike, kuu ja koidutähed rändvad

lauldes üle jõgede,

lauldes üle jõgede:

"Siin on ilus elada,

siin on ilus elada!"

Siin on enne suurem sugu eland,

rõõmsam rahvas häälitsend,

siin on võidulauluviisid kõland,

kanged mehed keelitsend,

siin on võidulauluviisid kõland,

kanged mehed keelitsend,

kanged mehed keelitsend:

"Siin on ilus elada,

siin on ilus elada!"

Siin on enne hirmutuuled hooland,

laps ja lojus leina näind,

kui ka orjahigi valul vooland,

siiski suu on laulu teind,

kui ka orjahigi valul vooland,

siiski suu on laulu teind,

siiski suu on laulu teind:

"Siin on ilus elada,

siin on ilus elada!"

Kui ma võiksin jõed, järved püüda,

püüda tuult ja linnuhäält,

laseksin neid üle ilma hüüda,

halja Eesti templi päält,

laseksin neid üle ilma hüüda,

halja Eesti templi päält,

halja Eesti templi päält:

"Siin on ilus elada,

siin on ilus elada!"

Võiksin taevavõlvi kirjutada

hele välgu valgega,

siis need sõnad tahaks sinna seada,

paistma eha palgega,

siis need sõnad tahaks sinna seada,

paistma eha palgega,

paistma eha palgega:

"Siin on ilus elada,

siin on ilus elada!"