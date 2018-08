Üheslaulmine | Riina Maidre: "Looja, hoia Maarjamaad"

EESTI PALVELAUL: "LOOJA, HOIA MAARJAMAAD"

Muusika Tõnis Mägi, sõnad Villu Kangur ("Palve"), seade Raun Juurikas

Eeslaulja Riina Maidre

Looja, hoia Maarjamaad

ja andesta meile me vead.

Looja, kaitse Eestimaad,

peod selleks palveks nüüd sean.

Looja, hoia hiiepuid,

sest ladvad neil längu on maas,

Looja, kaitse kodutuid,

kord nad ehk tulevad taas.

Kirjas on Aegade Raamatus:

"Õndsad on need, kes ei näe!"

Uskudes, et see on saamatus,

kui keegi läeb...

Loon ja hoian Maarjamaad.

Loon ja loodan, sest tean,

milleks need ladvad on kaarjamad,

kui peod, mille palveks ma sean -

et Looja, hoiaks Maarjamaad...