Üheslaulmine | Jarek Kasar: "Minu inimesed"

EESTI INIMESTELAUL: "MINU INIMESED"

Muusika ja sõnad Jarek Kasar

Eeslaulja Jarek Kasar

osa rahvast

uhkelt rohkem kui oskan lugeda

ühes asjas olen kindel

nad on head inimesed

nad meeldiks sulle ka

ma ei usu et sa kõiki neid tunned

ja vaevalt nad üksteistki

tunnevad

ja äkki tõesti ei klapi

samas äkki on tegu pelgalt

halva esmamuljega

nad mõistavad ja

peavad endast lugu ka siis

kui neil puudub kontakt sinuga

kui teid on okkad sidumas

jagades iga mure mõõtmata

selle tõsidust

ja vahel piisab pilgust ka

kui pole tundeid sõnadesse

tõlgitud

nad ei karda hoolida

ei hoia häid emotsioone alla

kunagi ei soovi nad halba

ja kui juhtub siis juhtus

kogemata

juba möödas unustatud

nad on kõigest süngest üle

argipäeva mured rõhuvalt

ümber

nende omavahelisi suhteid

tegelikult ei mõjuta üldse

või ma eksin siin? on minu ja

teiste elud segi läinud?

kui päriselt ongi teisiti

parem et siis kõik oleks juba mängult

kuigi on igal ühel enda asjad

ajada

on nad kõik selles osa

moodustades rahva

nad on minu inimesed

ja mina olen nende oma

ma lähen vooluga kaasa

Refr: mu inimesed minu rahvas mu

seltskond

mu inimesed siin seal kõikjal

igalpool

mu inimesed teavad ise et

nad on

mu inimesed minu inspiratsioon

mu inimesed

üks seis siht ja suund

mu inimesed minu elu

armastus

nad on mu oma inimesed

ja kõik mis teen on

neile pühendatud

kui süda on suur

siis on vahemaad väiksed

head sõbrad

võibolla mujal ongi parem

seikle aga ära jää võõraks

koos koos koos

koos vallandame tolguseid

koos palkame spetsialistid

kuid keegi ei tee meie eest

otsuseid

kui puruks kisti verstapostid

ei lõika keegi läbi meie juuri

tean kes ma olen

kui mäletan kes ma olin

elan mitte aint ei võta ruumi!

isegi kui tuul rannaliivalt

uhtus jäljed

inimene ükskõik kui suur kui

väike

järjelt kukkund järjel

on inimene ükskõik kuhu lähed

ja sa võid ju liigitada neid

nagu muusikat tema nahavärvi

vaimu tema religiooni

rikkust tema hariduse

misiganes mille järgi

sa võid unustada maa

jättes selle nime ainult

uppund laevale

sa võid öelda et see sama maa

mis elab ja hingab tegelikult

kuulub pangale

aga kui kuskil raamatus on see

rida

või keegi ütleb laulab

ja ei hoia ainult endale

et mõtleb nii nagu ka sina

seda teeks

iga päev näen mis koht on

maailm

tihti millised võivad olla teised

on ikka päris suur õnn

et nemad on minul

tahan et nad teaksid et ka mina

olen nendel

et nad on ...

Refr: Mu inimesed …

pühendatud minu vanematele

ja inimestele kes on ühendatud

see on pühendatud kõigile kes

tunnevad

et see on neile pühendatud

otse kontrollkeskusest

kasutamata ütleja hääle

privileege

pühendatud kõigega mis mus on

niipalju kui palju tähendab

kõige kõrval

üks inimene

räägin sest nii hakkab kergem

kuningatele külakeeles lihtsalt

tänan võimaluse eest näidata

mis mul on meelel

südamel kirjas

toorelt ausalt kui vaja kirjutan

verega alla

see jääb rahvale

mitte ei lähe mehega hauda

teenin oma inimesi

ja ei tee erandit

ütlen veelkord minu inimesed

ja ma ei unustanud mitte kedagi

mitte kedagi

Refr: Mu inimesed …