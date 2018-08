üheslaulmine

EESTI JAHIMEHELAUL: "METSA LÄKSID SA"

Eesti rahvalik laul, seade Jaak Lutsoja

Eeslaulja Jan Uuspõld

Metsa läksid sa ja metsa läksin ma,

metsa läksid kaks karujahimeest ka.

:,: Oh, hoi-ai-jaa tiralla-la

ja metsa läksid kaks karujahimeest ka. :,:

Karu lasksid sa ja karu lasksin ma,

ja karu lasksid kaks meest korraga.

:,: Oh, hoi-ai-jaa jne :,:

Naha müüsid sa ja naha müüsin ma

ja naha müüsid kaks karujahimeest ka.

:,: Oh, hoi-ai-jaa jne :,:

Raha said sa ja raha sain ma

ja raha said kaks karujahimeest ka.

:,: Oh, hoi-ai-jaa jne :,:

Kõrtsi läksid sa ja kõrtsi läksin ma

ja kõrtsi läksid kaks karujahimeest ka.

:,: Oh, hoi-ai-jaa jne :,:

Purju jäid sa ja purju jäin ma

ja purju jäid kaks meest korraga.

:,: Oh, hoi-ai-jaa jne :,:

Koju läksid sa ja koju läksin ma

ja koju läksid kaks karujahimeest ka.

:,: Oh, hoi-ai-jaa jne :,:

Peksa said sa ja peksa sain ma

ja peksa said kaks meest korraga.

:,: Oh, hoi-ai-jaa jne :,:

:,: Oh, hoi-ai-jaa jne :,: