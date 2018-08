üheslaulmine

EESTI KERJUSELAUL: "KÕIK ROOSID MA KINGIKSIN SULLE"

Muusika Boris Kõrver, sõnad Ardi Liives ("Kerjuse laul" operetist "Ainult unistus"), orkestriseade Tauno Aints

Eeslaulja Mikk Dede

Kõik roosid ma kingiksin sulle

ja õitega pärjaks su pea.

Ei ole sust kallimat mulle

ja paremat ilmas ei tea

kui sina, kes armastad elu,

kes tantsid vaid lillede teel,

kui sa, kes ei tea, mis on valu,

ei tea, mis on murelik meel.

Kuid sulle ei ole mul anda,

mis on sinu ainuke soov,

ei suuda sind õnnele kanda,

ei sinule päikest ma too.

Mu elutee okkane rada,

ei õisi sealt võtta ma saa,

vaid okkaid sull' pakkuda tahan,

ei võta mult vastu neid sa ...

Ma tean, et sa varsti must lähed

ja naeratad teisele siis,

ma tean, et mind armastad vähe,

on sulle ükskõik minu piin.

Ei suuda sind keelata mina,

head õnne sull' eluteel!

Ei kunagi jõua ma sinna –

õnn võõras on minule!

Siis üksinda hulgun maailmas,

kuid mälestus sinust on hea,

ja varjates pisaraid silmas,

sind surmani meeles pean.

Sa õnne küll kinkisid vähe,

kuid ikkagi kauniks ta jääb.

Kui üksinda nukrana lähen,

neid hetki ma unelmais näen …