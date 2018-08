Üheslaulmine | "Eesti lipp"

EESTI LIPULAUL: "EESTI LIPP"

Muusika Enn Võrk, sõnad Martin Lipp, orkestriseade Rasmus Puur

Kaunistagem Eesti kojad

kolme koduvärviga,

mille alla Eesti pojad

ühiselt võiks koonduda.

Ühine neil olgu püüe

ühes venna armuga,

kostku võimsalt meie hüüe:

"Eesti, Eesti, ela sa!"

Sinine on sinu taevas,

kallis Eesti, kodumaa;

oled kord sa ohus, vaevas,

sinna üles vaata sa.

Must on meie mullapinda,

mida higis haritud,

must on kuub, mis Eesti rinda

vanast' juba varjanud.

Sinine ja must ja valge

kaunistagu Eestimaad;

vili võrsugu siin selge,

paisugu tal täieks pead!

Vaprast meelest, vennaarmust,

Eesti kojad kõlagu,

kostku taeva poole põrmust:

"Eesti, Eesti, ela Sa!"