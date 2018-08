Tunnustatud koorijuht Lydia Rahula arvates on Üheslaulmine erakordselt hea mõte, kuna laulda saavad ka need, kes ise füüsiliselt kohale tulla ei saa.

"See on nii äge - me laulame ühehäälselt," rõõmustas Rahula, et ei pea kedagi eraldi õpetama, kuna kõik saavad koos laulda. "Ma usun, et kogu Eesti rahvas tunneb sellest rõõmu," sõnas ta.

Kõige olulisema lauluna tõi kogenud koorijuht välja pala "Maa tuleb täita lastega".

Rahula arvates on väga hea mõte panna kõik eestlased koos laulma, seda ka sellisel juhul, kui kõik lauluväljakule kohale ei jõua.