ERR.ee Üheslaulmisel | Raul Rebane: siin toimuv on Eesti laulupidude strateegiline reserv

"Mul kõhutunne ütleb, et see, mis siin toimub, on Eesti laulupidude strateegiline reserv. See tähendab, et see laiendab tohutult seda laulupidude superrahva kandepinda - püramiidi alumine lai osa," mõtiskles Rebane. "Ehk need inimesed, kes saavad laulutunde kätte siin nende lihtsate lauludega, mida sajandi vältel on lauldud, on ühel hetkel n-ö pärisdirigentide juhtimise all ilusate kooridega siin lauluväljakul."

Rebase sõnul on laule, mis oleks õhtul ettekandmisele sobinud, väga palju. Kui Tõnu Kaljuste hakkas programmi kokku panema, siis oleks tema sõnul võinud vähemalt kolmekordse hulga lugusid ritta panna.

Oluline on ka homne 20. august, mil Eesti saab tähistada taasisesisvumise aastapäeva. "Paljudele inimestele minu põlvkonnast on see elava elu kõige tähtsam päev. Minule ka, ilma kahtluseta," kinnitas Rebane.

Kõiki inimesi oodatakse täna registreerima end Ühendlaulmise lauljaks ning see ei nõua üldse lauluväljakule kohale tulemist. Laulda võib ka kodus, külaväljakul, kus iganes. Praeguseks on registreerunud juba ca 8000 lauljat.