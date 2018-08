Galerii: Tour d'ÖÖ tuuride tuur

Kevadel Eesti Laulu finaali jõudnud industriaalrokkar Ott Evestus leiab, et praegu on puudust artistidest, kes julgeksid olla huvitavad.

"EV100 suvine peonädal alustas täiskäigul, 17. augustil sai ühe suursündmusena alguse Tour d'ÖÖ seni suurim rattatuur," sõnas riigikantselei EV100 programmi juht Maarja-Liisa Soe. "Haapsalust alanud Tour'd ÖÖ ühissõidud kulgevad läbi 11 Eesti linna. Sõidud on jõukohased kõigile, seega on osalema oodatud suuremad ja väiksemad velosõbrad," lisas Soe.

