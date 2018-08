Terminaator on tegelikult aasta noorem, kui avalikkus teab

"Piinlik tunnistada, aga esimene bassimees Andres Toome tõi mulle raamitult ühe trükimasinal tehtud kirja. Tegemist oli bändi tutvustusega, mis algas sõnadega: "Ansambel Terminaator sai alguse aastal 1988." Me oleme kuskilt endale aasta juurde leidnud," naeris Jaagup Kreem.



"Ma tean, kust see apsakas sisse tuli. Koolis algas aasta ju 1. septembril mitte 1. jaanuaril. Me hakkasime bändiideed ajama küll 1987. aastal, kuid esimene kontsert meie klassiõdedele ja -vendadele Marguse suusabaasis oli 24. veebruaril 1988. aastal mitte 1987. aastal," rääkis Kreem ja lisas, et 1980ndate Terminaator oli siiski poisikeste ettevõtmine ja sellel kümnendil anti vaid kaks-kolm kontserti.



Terminaatori suuremaks läbimurdeks peab Kreem aastat 1991, kui ansambel võitis noorte bändide konkursi, mille peavõit oli mängida Rock Summeril. Samal aastal kirjutas Kreem ka loo "Torm", millest sai paar aastat hiljem suur hitt. "Kõik see võttis metsikult aega ja raha, sest stuudiovahetus maksis 300 krooni ja ühe loo tegemiseks läks vähemalt kaks vahetust," meenutas Kreem ja lisas, et esinemiste eest honorari saamine oli toona haruldus. "Rock Summeril mängisime samal päeval kui Eesti kroon tuli ja saime tuhat krooni honorari. Siis oli küll tunne, et meil on pappi nagu muda."