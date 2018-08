Evestus: populaarsus ja edu tuleb loomingust, mis on aus

Kevadel Eesti Laulu finaali jõudnud industriaalrokkar Ott Evestus leiab, et praegu on puudust artistidest, kes julgeksid olla huvitavad.

"Minu muusika on raske, ma ei mõtle, et raske nagu metal-muusika, vaid hoopis teistmoodi – minu lugudes on palju detaile, nüansse ja helisid. Julgen öelda, et inimesed, kes suudavad minu loomingut kuulata ja end sellest läbi hammustada, peavad olema intelligentsemad kui inimesed, keda rahuldab suvaline raadiosült," avaldas Evestus Õhtulehele.

Muusiku sõnul tunneb ta puudust ägedatest artistidest, kes julgeksid huvitavamad olla: "Näiteks on Eestis praegu räpp kõva sõna, aga pärast "Kiki Miki" menu istuvad tõsised räpimehed, kulm kortsus, oma Hennessy pudeli taga ja mõtlevad lastelaule välja. Loomulikult tahavad kõik populaarsust ja edu, aga see tuleb loomingust, mis on aus – nii aus, et on piinlik seda välja anda. Vahet pole, mis stiili sa teed," arvas ta.