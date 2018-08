Avalikkuse tähelepanu pelgav Frank Ocean saatis oma plaatinaalbumi auhinnale järele oma ema

Tiiu Kaarlõp ehk räppar Tiiu avaldas et tavaelus on ta märksa tagasihoidlikum kui artistina, kuid naisräpparina läbilöömine nõuabki julgust ja tahtejõudu.

A post shared by Katonya Breaux (@realkatonyabreaux) on Aug 16, 2018 at 10:55pm PDT

Frank Oceani eelmine album "Channel Orange" saavutas 2013. aastal kuldalbumi staatuse. Selle aasta alguses said fännid lõpuks kätte 2016. aasta albumi "Endless" füüsilise koopia. Frank Ocean astus üles ka Travis Scotti ja ASAP Rocky uutel albumitel, vahendas The Fader .

Frank Oceani album "Blond" pälvis juulis plaatinaalbumi tiitli, mis tähendab, et seda albumit on müüdud vähemalt 1 miljard eksemplari. Kuivõrd Frank Oceanile meeldib hoida madalat profiili, pole ta avalikult auhinna saamist kommenteerinud ega tulnud järele ka tahvlile, mis selle tiitli puhul üle antakse. Selle asemel tegi seda tema ema Katonya Breaux, kes laadis fotod auhinna üleandmisest oma Instagrami.

