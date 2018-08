Sal-Saller õpetas Kreemile esimesed kitarrikäigud

"Me elasime 1970ndatel perega Soomes. 1980. aastal tulime Eestisse ja läksin siin teise klassi," meenutas Kreem. "Hendrik oli keskakutt. Ülikõva mees, kelle peale kõik kukkusid pikali, kui ta gaasimaskikotiga mööda koridori käis. Kuna ma olin ka aktiivne rüblik, võttis Hendrik mu oma tiiva alla ja näitas ka esimesi kitarrikäike," avaldas Kreem Vikerraadio muusikasaates "Aeg peatub".

Sal-Saller meenutas, et toonane koolielu on väga aktiivne. "Kogu aeg toimus midagi. Kooli ei mindud vastu tahtmist, vaid oli jube jama, kui sa ei saanud kooli minna ning midagi põnevat juhtus, kui sa polnud kohal. Jaagupiga sai kõik alguse sellest, et oli koolipidu ja minu arusaamist järgi pidi üks noorema astme õpilane lugema enesekindlalt luuletust: "Miks õpetaja kiusab mind?" See kuidagi istus Jassile," ütles Sal-Saller.

Sal-Saller kolis kümnendi lõpus Soome ja rokimeeste põhjalikum taaskohtumine toimus 1990ndate alguses, kui Smilers andis Eestis esimesi kontserte. "Mäletan, et käisin neid Nõmmel Klubis 326 neid kuulamas ja oli jube äge, sest nad olid ikka välismaabänd. Kuigi liider oli minu mentor. Ma mõtlesin, et need kingad on küll nii suured ja mina ei mahu sinna kunagi. Aga kasvasime ka meie," naeris Jaagup Kreem ja tõi välja, et eriti hea mulje jättis talle lugu "You Got My Heart". "Mulle õudselt meeldis see lugu. See on minu absoluutne lemmik Smilersilt," tunnistas ta.



