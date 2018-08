"Liisu jaoks tähendab see lisatööd paaril hommikul nädalas, mis ei sega tema ülesandeid "Aktuaalse Kaamera" toimetuses, pigem vastupidi, annab "Terevisioonile" teravama vaate päevauudiste osas," kommenteeris muudatusi ERR-i uudistejuht Anvar Samost.

ETV päevakajaliste saadete peatoimetaja Peep Kala ütles, et "Terevisiooni" saatejuhtide muudatused uue telehooaja eel on plaanipärane tegevus. "Meie sooviks on, et ETV hommikuprogramm annaks vaatajatele võimalikult hea ülevaate algava päeva sündmustest, avaks uudiste ja ühiskonnas toimuvate kõige erinevamate protsesside taustad. Seda inimlikult, soojalt ja arusaadavalt. Selle aluseks on tihe side ERR-i uudistetoimetusega. Siit edasi on ERR-i teleuudiste juhi Liisu Lassi kaasamine "Terevisiooni" igati loogiline ja hea lahendus," kommenteeris Kala.

"Terevisiooni" senine saatejuht Piret Järvis-Milder ühendab sügisest taas jõud "Pealtnägija" toimetusega. Lisaks meeskonnale uueneb ka "Pealtnägija" formaat - saade muutub ajaliselt veidi mahukamaks. "Samaaegselt pikeneb uuel hooajal ka ETV lipulaev "Pealtnägija", mis toob kaasa ka selle saate teemadevaliku laiendamise. "Terevisiooni" senine saatejuht Piret Järvis-Milder liigub nii-öelda tagasi juurte juurde ehk sinna, kus ta oma ekraanituntuse saavutas," rääkis Kala.

Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse liige Urmas Oru ütles, et vangerduste plaan sündis juba kevadel. "Kuna meil oli plaan laiendada "Pealtnägija" teemadevalikut, siis Piret kui endine "Pealtnägija" inimene oli selleks täiesti sobilik ning oli loogiline tema sinna meeskonda tagasi anda," lausus Oru.

"Terevisioon" alustab 27. augustil ja alates 3. septembrist uus hooaeg kogu ETV programmis.

"Terevisioon" hoiab endiselt sündmustel kätt pulsil ning toob eetrisse parimat ja parimad igast valdkonnast. Olgu see kultuur, poliitika, majandus, meditsiin, sport või muu sütitav teema. Kui midagi juhtuma hakkab, on "Terevisioon" esimene, kus sellest kuulda ja näha saab, olgu siis kohvitassi ääres või hommikuste toimetamiste kestel.

Lisaks äratab hommikul televaatajaid hea muusika nii Eestist kui laiast maailmast, koos saatekülalistega tehakse ilmunud ajalehtedest meeleolukas ülevaade ning elustiili rubriigis antakse praktilisi nõuandeid koduperenaistele, nobenäppudele, kokandushuvilistele, arvutikasutajatele, lapsevanematele jt.