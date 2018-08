EV100 programmi juhi Maarja-Liisa Soe sõnul on 17.-25. augustil kavas mitmekülgne juubeliprogramm. "Kes pole veel juubelipidustustest osa jõudnud saada, siis EV100 suvine peonädal pakub selleks ideaalse võimaluse. Ainukordsed ja erilised sündmused toimuvad üle Eesti – reedel stardib Haapsalust seni suurim Tour d'ÖÖ ühissõitude tuur, mõnusat muusikat leiab näiteks Ruhnu saarelt Curly Strings juubelikontserdilt ja see pole kaugeltki kõik," lisas Soe.

