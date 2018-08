Nii mõnedki superkarikale tulnud fännid kavatsevad Eestis pikemalt aega veeta

Pastor Peep-Ain Saar laulatab igal aastal kümneid paare. Aastatepikkuse kogemuse põhjal ütles Saar, et enamik abiellujaid on otsuse põhjalikult läbi mõelnud ja teevad seda usust ja armastusest. Paraku tuleb ette ka neid, kellele pastor ise on pidanud ütlema, et abiellumiseks pole veel sobiv aeg.