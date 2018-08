Eesti Vabariigi sünnipäeva suvised pidustused toovad ERRi kanalitesse mahuka eriprogrammi

Eesti Televisioon vahendab Rakvere linnuses toimuvat Eesti esimest Üldluulepidu reedel, 17. augustil. Sajandi luulepärlid toovad publiku ette tuntud näitlejad, muusikud ja poeedid. Luulepeole järgneb tänavu 10. sünnipäeva tähistav punklaulupidu. ETV ülekanne on eetris alates kella 21.35-st kuni südaööni. Saatejuht ja toimetaja on Joonas Hellerma.



Oodatud ja ainukordset Üheslaulmist Tallinna lauluväljakult näitab ETV otse-eetris 19. augustil, taasiseseisvumispäeva eelõhtul, mil Eesti lauluhääled kõlavad üle maailma. Üheslaulmise kunstiline juht on Tõnu Kaljuste; saatejuhid Anu Välba ja Margus Saar. Esimeses osas "Laulu võim" lauldakse juubeliaasta puhul kuulsate näitlejate, koori ja orkestriga sada minutit järjest hingeminevaid rahvalikke laule. Eetris kell 18.45–21.00. Üheslaulmise teine osa "Sajandi sumin" algab ETVs kell 21.35 ja kestab üle südaöö. Kaasa lauldakse Eesti ansamblite ja artistidega, laval on Karl-Erik Taukar, Ivo Linna, Hendrik Sal-Saller, Metsatöll, Singer-Vinger jt.



Otseülekannet Vabariigi Presidendi vastuvõtust Kadrioru lossi roosiaias näitab ETV 20. augustil kell 18–21. Tänavu möödub 27 aastat Eesti iseseisvuse taastamisest, mis puhuks kutsub president Kersti Kaljulaid külla Eesti vabaks saamisele kaasa aidanud inimesed. Üle antakse ka iseseisvuse taastamise tänukivi. Saatejuhid on Marko Reikop ja Karmel Killandi.



Indrek Treufeldt tutvustab veel enne ametlikku avamist kommunismiohvrite memoriaali Tallinnas Maarjamäel. Saade läheb eetrisse 22. augustil kell 22.15. Mälestuspaigas peetakse meeles enam kui 28 000 inimest, kes kaotasid elu kommunistliku režiimi tegevuse tõttu. Paljud neist surid kodumaast kaugel ja nende matmiskohad on teadmata. Memoriaalil on kaks osa – "Teekond" ja "Koduaed".



Eesti Vabariigi suvise peonädala viimasel päeval istutakse Klooga rannas peolauda, et võtta kokku kirev juubelinädal. ETV näitab kontserdist "Mööda piiri" otseülekannet, kus kõlavad 13 uut isamaalist laulu politsei-ja piirivalveorkestri, Tõnis Mägi, Ott Leplandi, Liisi Koiksoni, Karl-Erik Taukari jt esituses – 25. augustil kell 18.45–21.00. Saatejuhid on Katrin Viirpalu ja Urmas Vaino, kaasa aitavad "Aktuaalse kaamera" korrespondendid. Samal õhtul märgib muinastulede öö lõketeõhtu suvise aja lõppu ja lähedaste kojukutsumist. ETV saates "EV 100. Muinasjutud", mis algab kell 21.35, minnakse külla toredatele inimestele õdusateks jutuajamisteks, saatejuht on Johannes Tralla.

Vikerraadios on 19. augustil kell 19.05–00.30 otseülekanne Üheslaulmiselt, kus kõlavad "Laulu võim" ja "Sajandi sumin". Sündmust vahendavad raadiokuulajatele Margit Kilumets ja Tarmo Tiisler.



Taasiseseisvumispäeval on Vikerraadio hommikust peale pidupäevameeleolus, "Vikerhommik" alustab hümniga kell 5.30, kogu hommikuprogramm on temaatiline. Kell 12–15 on eetris Piret Kriivani saade "Eesti elud", kus mõtiskletakse selle üle, kuhu aeg meid veerand sajandiga toonud on, kuidas on muutnud meid ja meie Eestit. Meenutatakse ka lähemat ja kaugemat ajalugu – missugune oli Eesti elu enne 1991. aastat ja milline on nüüd. Mis seob eestlasi maailma erinevates nurkades, mis köidab inimesi Eesti külge? Oma elust räägivad Saksamaal sündinud Rootsi eestlane Anu-Mai Kõll, Paides sündinud Siberi eestlane Lina Andrejeva, seitsmendat põlve eestlane Abhaasias Erna Kobake, Türil elav Süüria sõjapõgenik Alaa Atiya, Ungaris üleskasvanud Urmas Berezcki jpt.



20. augustil on Vikerraadios Eesti muusika päev – kõlab vaid kodumaine emakeelne muusika. Pärastlõunast on eetris juubeliaasta rütmides kõlav muusikaprogramm. Kell 17.05 algab värske kontsertsalvestus tänavusest suvest, kus Hobuveskis laulsid vennad Urbid, kelle meloodiline muusika annab tiivad kaunile kodumaisele luulele. Kell 19.05 jõuab kuulajateni kontsert EV100 sündmuste veebruarikuiselt tähistamiselt Tartu Vanemuises, kus armastatud muusikud esitasid isamaalisi lugusid. Kell 21.05 saab kuulata Rasmus Puuri kantaati "Unes nägin ma Eestimaad", mille esmaettekanne oli tänavu 23. veebruaril.



Klassikaraadios on 20. augustil esikohal kaunis Eesti muusika – hinnalised ajaloolised salvestised ja uhked kontserdid. Kell 10 kõlavad Cyrillus Kreegi laulud aastast 1918 ehk millest lauldi sada aastat tagasi – Eesti Filharmoonia kammerkoori kontserdisalvestis Tõnu Kaljuste juhatusel. Kell 11 saab kuulata märgilist salvestust aastast 1992: Veljo Tormise kuueosalist sarja "Unustatud rahvad" (ECM). Kell 13 on kavas Eestimaa laul – arhiivisalvestis Tallinna Lauluväljakult 11. septembrist 1988, kus ajaloolised kõned peavad Heinz Valk ja Mikk Mikiver; laulavad Tõnis Mägi, Ivo Linna, Kiigelaulukuuik jt. Saade "Traditsiooni tarkus" võõrustab kell 14 antroposoof Sirje Purgat, kes käsitleb "Kalevalat" ja "Kalevipoega" kui üksteisele järgnevaid inimese "mina" arenguetappe. Sarja autor on Peeter Liiv. Veljo Tormise suurteos "Eesti ballaadid" läheb eetrisse kell 19 (kontserdisalvestis aastast 2010). "Tänasele mõeldes ei huvitanud mind mitte niivõrd ballaadide ränk ja verine sündmustik, kui see inimlik hingeline seisund, emotsionaalne ja eetiline hinnang sündmustele, mis lauludes peitub," on Tormis öelnud. Kontserdisalvestis on aastast 2010. Kell 21 kõlab valik budistliku meelelaadiga helilooja Sven Grünbergi lummavast loomingust. Elujaatav autor innustab oma muusikaga mõistma maailmas valitsevat ilu ja headust. Laval on autoriga koos kammeransambel ja Eesti rahvusmeeskoor.



Raadio 4 tähistab taasiseseisvumispäeva temaatilise eriprogrammiga. Tutvustatakse peonädala sündmusi, räägitakse ajaloost, aga ka kulinaariasaladustest, kuulatakse Eesti muusikat. Saates "Eesti südames" tutvustatakse peonädalat, kus tähistamist aitavad planeerida ürituste korraldajad. Kirjanik Teet Kallas, 20. Augusti Klubi liige, meenutab 1991. aasta sündmusi. Programmis "Meie maa" kutsutakse matkahuvilisi avastama Eesti kauneid paiku; saates "Ei šašlõkile, elagu mulgikapsad!" tutvustatakse aga rahvuskööki. Külla sõidetakse ka Harjumaale Iisaka talusse. Saates "Tallinnast Valgani" kõlab muusikarännak Eestimaa eri paikadesse ja "Taas kodus" on tuntud muusikust ja Eesti Raadio kunagisest diktorist Uno Kaupmehest. Kuulda saab perestroikaaja rokkmuusika märgilise tähendusega laule, millel oli suur mõju Eesti kujundamisel.



Raadio 2 eetris on 20. augustil eesti muusika päev.



ERRi portaal vahendab kõiki nimetatud pidupäevaülekandeid. 19. augustil eelneb Üheslaulmisele veebis sissejuhatav otseülekanne, kus näeb usutlusi ja melu kohapealt. Nädala vältel oodatakse kõigilt päevakohaseid fotosid portaali minupilt.err.ee.