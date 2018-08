Maire Joala: "Ei ole üksi ükski maa" laulmiselt kõrvale jätmine oli okas Jaagu hinges

Maire Joalale "Kremli ööbikute" etendus meeldis. "Ei saa unustada, et

tegemist on ju suveetendusega ja see ei saa olla väga tõsiselt analüüsiv

asi. Pigem on ta ikkagi meelelahutus ja seda väga Ivar Põllu võtmes, kes

teeb seda hästi delikaatselt allhoovustega, väga mõtlemapanevaid üksikuid

asju, mis võib-olla kõigile ei ütle, aga üldmulje oli vägev," kiitis naine Vikerraadio saates "Andres Oja".

Etendus kulmineerus sellega, kuidas Joala jäeti kõrvale viie isamaalise laulu tsüklist ning teda ei kutsutud laulma ühislaulu "Ei ole üksi ükski maa". "See vastab tõele. See oli ka üks väike okas tema hinges, et teda tõepoolest ei kutsutud sellele salvestusele. Ta küll reisis ka palju ringi, aga oleks kindlasti soovinud seal osaleda, sest Jaak oli tegelikult väga suur kodumaa austaja ja Eesti fänn," kinnitas Maire Joala.

Esietenduse lõpus aplodeeris rahvas püsti seistes. "Võib-olla ma ei ole

kõige õigem arvamuse avaldaja, sest tõepoolest see tükk oli minu jaoks väga

isiklik. Pea üle 30 aasta minu elust ja ma ei saa seda kuidagi vaadelda

võõrast pilgust," rääkis Maire Joala.

Samas usub naine, et tükk kõnetas kõiki 50-aastaseid ja vanemaid inimesi, kes nõukogude aega isiklikult mäletavad. "Kõik see oli hästi leebelt

peidetud kogu selle etenduse sõnadesse. Need dialoogid, mis leidsid aset Jaagu ja tema õpilaste, Jaagu ja Anne Veski vahel, avasid nõukogudeaegset tausta. Ilmselt need, kellel on olnud muusika ja muusikutega vähem kokkupuudet, võib-olla neile jäi see asi mitte nii selgeks ja võib-olla

oleks see asi neile pidanud olema rohkem puust ja punaseks," arutles ta.

Maire Joala sõnul mängis Jaagu elus suurt rolli just režiim. "Sel ajal

käisid kõik asjad läbi tsensuuri, läbi komisjonide, läbi ettelaulmiste. Ma

arvan, et enamikul praegustest inimestest pole õrna aimugi, kuidas see asi

tegelikult käis. See oli tööstus," tõdes Joala.

Maire Joala rääkis, et Jaak Joala ise oleks ülimenukasse etendusse külmalt suhtunud. "Ma mõtlen, kui ta sealt pilvepiirilt praegu vaatab, temal on seal mingid teised asjad ja siinne väike nagelus ja suskamine ei lähe talle absoluutselt korda. Ta oli see, kes ta oli, ta oli suur artist," lausus Maire Joala.

Ta lisas, et Jaaku, kes ei tahtnud enam vanade asjadega tegeleda,

iseloomustas just hilisem periood mehe elus. "Ta vaatas hoopis teise

pilguga seda maailma ja kuidagi püüdis seda rohkem üldistada, et leida

hoopis muid asju, miks me siin oleme, mis me siin teeme. Seetõttu need

vanad asjad teda üldse ei kütkestanud ja ta ei soovinud neid üles

soojendada," põhjendas Maire Joala.

Just seetõttu ei olnud Jaak Joala huvitatud vanemas eas ka oma muusika väljaandmisest. "Jaak oli väga nõudlik selles suhtes, mida ta tegi. See kõik pidi olema väga heal tasemel ja kuna tema vanus oli teine, hääl on ju seotud vanusega, see maksimaalne tulemus ei oleks tulnud välja. Lisaks tal

puudus siis juba bänd," põhjendas Joala Jaagu käitumist.

Jaagu jaoks oli Maire Joala sõnul muusika kõige olulisem asi. "Muusika oli, millest ta elas. Ta küll distantseerus hiljem aktiivsest muusikas osalemisest ja kõikidest projektidest, aga seal olid ka omad põhjused," ütles ta.